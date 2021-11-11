Mehmet Öz ABD'de senatörlük yarışında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını yayınladılar

Dünya çapında sevilen ABD'de yaşayan Türk doktor Doktor Mehmet Öz'ün ABD'de senatörlük yarışına hazırlandığı konuşuluyor. Washington Free Bacon haberi, Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafıyla yayınladı.

Abone ol

ABD'de yaşayan Türk doktor Dr. Mehmet Öz'ün, Cumhuriyetçi Parti'den 2022 seçimleri için Pennsylvania Senatörlüğü için aday olabileceği iddia edildi. Öz'ün sözcüsü iddiaları yalanlamazken, habere göre Öz, ekibini oluşturmaya başladı.

Amerika'da yaşayan ünlü doktor Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, siyaset girmeye hazırlandığı iddia edildi.

Washington Free Bacon'da yer alan habere göre Öz; Cumhuriyetçi Parti'den Pennsylvania Senatörlüğü yarışına girmeye hazırlanıyor.

Son 1 yıldır Pennsylvania'daki evinde yaşamaya başlayan Öz'ün, ekibini oluşturmaya başladığı ifade edildi.

Washington Free Bacon'a konuşan Öz'ün sözcüsü iddiaları yalanlamazken, "Dr. Öz, geçen yıldan beri, okula gittiği ve derin aile bağlarının olduğu Pennsylvania'da yaşıyor ve burada oy kullanıyor. Dr. Öz, ABD Senatosu'na aday olması için cesaretlendirildi. Ancak şu anda şovumuza odaklandık ve bu durum ile alakalı bir açıklamamız yok" ifadelerini kullandı.

ABD'li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından "Amerika'nın doktoru" ilan edildikten sonra çok daha büyük bir üne kavuşan herkesçe bilinen bir cerrah statüsüne çıkan Öz'ün, gelecek yıl aday olmayacağı açıklanan Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey'nin yerine aday olacağı öne sürüldü.

Haberin Amerikan medyasına yansıması sonrası, çeşitli görüşler de ortaya atılmaya başlandı. Kimileri Öz'ün şansının az olduğunu kimileri de popüleritesinden dolayı ciddi şansı olduğunu kaydederken, bu öngörüleri daha da ileriye götürenler, Öz'ün gelecekte ABD Başkanı dahi olabileceğini söyledi.

Bazıları da Türk olmasından dolayı Öz'e, "Erdoğan'ın adamı" yakıştırmasını yaptı.