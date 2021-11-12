Aşısız çocukların okula gitmesi yasaklanabilir Aşı karşıtı ebeveynler çocuklarını gizli okullara kaydettiriyor

İtalya, 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için aşıyı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor. Buna ve diğer çocukluk dönemi aşılarına karşı olan maske taktırmak istemeyen ebeveynler çocuklarını kayıtsız okullara göndermeye başladı.

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İtalya'da yetkililer, ülkedeki devlet okullarından alınan ve resmi olmayan eğitim kurumlarına verilen çocuk sayısındaki keskin artışın, ülkede alınan son Kovid-19 önlemleriyle bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu.

En az 6 yaşındaki öğrencilerin yüz maskesi takma zorunluluğundan, gelecek ay 5 ila 11 yaşındaki öğrenciler için aşılanmanın zorunlu kılınması ihtimaline kadar, İtalyan hükümetinin sıkı koronavirüs kısıtlamaları bazı ebeveynlerin kuralların etrafından dolanmasına neden oldu.

Güney Tirol'de yer alan Bolzano bölgesindeki Almanca konuşulan okulların müdürü Sigrun Falkensteiner, "Bu velilerin mevcut duruma ilişkin bir mesaj göndererek okulların uyguladığı Kovid önlemlerini tasvip etmediklerini belirttiği bizce çok açık" dedi.

Bolzano bölgesindeki öğrencilerin çoğu, ebeveynlere ve vasilere okullarda Kovid karşıtı tedbirlerin alınacağının açıkça söylendiği 2021 akademik yılının ilk ayında okulu bıraktı.

Güney Tirol'de dili Almanca olan okullardan alınan öğrenci sayısı 2020'de 130 iken, 2021'de 575'e yükseldi. Eğitim bakanlığıysa ülke genelinde 2020'de 15 bin 361 öğrencinin devlet okullarından alındığını düşünüyor. Bu sayı 2019'da sadece 5 bin 126'ydı.

Bu durumun, aşı yaptıran yurttaş sayısının aylardır ilerleme göstermediği İtalya'nın kuzey bölgelerinde daha yoğun görüldüğü bildirildi.

Bolzano Belediyesi'nde çocukluk ve ergenlik dönemi avukatı ve kefili olan Daniela Holler, ebeveynlerin kendilerini açıkça aşı karşıtı veya maske karşıtı olarak tanımlamadığını belirtti. Öte yandan yetkili, bunun "koronavirüsü kontrol altında tutmak için alınan önlemlerle ilgili olduğundan şüphelendiklerini" de söyledi.

Bolzano bölgesindeki öğrencilerin çoğu, ebeveynlere ve vasilere okullarda Kovid karşıtı tedbirlerin alınacağının açıkça söylendiği 2021 akademik yılının ilk ayında okulu bıraktı.

Güney Tirol'de dili Almanca olan okullardan alınan öğrenci sayısı 2020'de 130 iken, 2021'de 575'e yükseldi. Eğitim bakanlığıysa ülke genelinde 2020'de 15 bin 361 öğrencinin devlet okullarından alındığını düşünüyor. Bu sayı 2019'da sadece 5 bin 126'ydı.

Bu durumun, aşı yaptıran yurttaş sayısının aylardır ilerleme göstermediği İtalya'nın kuzey bölgelerinde daha yoğun görüldüğü bildirildi.

Bolzano Belediyesi'nde çocukluk ve ergenlik dönemi avukatı ve kefili olan Daniela Holler, ebeveynlerin kendilerini açıkça aşı karşıtı veya maske karşıtı olarak tanımlamadığını belirtti. Öte yandan yetkili, bunun "koronavirüsü kontrol altında tutmak için alınan önlemlerle ilgili olduğundan şüphelendiklerini" de söyledi.

eknik ve ekonomik kapasiteye sahip oldukları sürece ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini üstlenmesine müsaade eden Bolzano ve komşu bölgelerde, evde eğitim nadir görülen bir şey değil. Ancak çocukların ormanlar da dahil açık alanlarda ve güvensiz binalarda eğitim gördüğüne dair haberler endişe yarattı.

Holler, "Bunlar devlet okulu ya da devletin tanıdığı özel okullar değil, çoğunlukla ebeveynlere ait kurumlar" dedi.

Aşısız çocukların okula gitmesi yasaklanabilir

Ebeveynlerin çocuklarını kendileri eğitme hakkıyla, çocuğun mümkün olan en iyi ve en kapsamlı eğitimi alma, sosyalleşme, katılım ve korunma hakları dikkatli bir şekilde dengelenmeli.

Milano'daki Galeazzi hastanesinin tıbbi direktörü Fabrizio Pregliasco, halkın öfkesini daha da körükleyen bir hamleyle, salı günü yerel basına açıklamasında aşısız çocukların okula gitmesinin yasaklanmasının bir zorunluluk haline gelebileceğini söylemişti.

Kışın gelmesiyle İtalya kendini 4. virüs dalgasının ortasında bulurken, hükümet 19 yaş altı koronavirüs vakalarının arttığına dair uyarılarda bulunmuştu.

Öte yandan ağustosta hükümetin 12 ila 19 yaşındakileri aşılama planını açıklamasının geniş çapta protestolara neden olduğu bir ülkede, daha küçük yaştaki çocukların aşı yaptırması gerekliliği oluşursa, bunun daha fazla öfke doğurması mümkün.