BIST 1.635
DOLAR 9,93
EURO 11,38
ALTIN 590,39
HABER /  EKONOMİ

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.

Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis komisyonuna ulaştı Vekilliğin düşmesi isteniyor
Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis komisyonuna ulaştı Vekilliğin düşmesi isteniyor
Mehmet Öz senato adayı oluyor! Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?
Mehmet Öz senato adayı oluyor! Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?
Bursa'da motosikletiyle kayalıklara çarptı! 16 yaşındaki Efe hayatını kaybetti
Bursa'da motosikletiyle kayalıklara çarptı! 16 yaşındaki Efe hayatını kaybetti
Aşısız çocukların okula gitmesi yasaklanabilir Aşı karşıtı ebeveynler çocuklarını gizli okullara kaydettiriyor
Aşısız çocukların okula gitmesi yasaklanabilir Aşı karşıtı ebeveynler çocuklarını gizli okullara kaydettiriyor
Antalya'da denizin dibinden elektrik süpürgesi çıktı
Antalya'da denizin dibinden elektrik süpürgesi çıktı
'Kuzularıma kıyamadım' paylaşımı yapmıştı! Hatay'da eşini eşarpla boğan koca tutuklandı
'Kuzularıma kıyamadım' paylaşımı yapmıştı! Hatay'da eşini eşarpla boğan koca tutuklandı
Ali Koç'un çıkışı sonrası Mesut Özil'den çok manidar Cuma paylaşımı
Ali Koç'un çıkışı sonrası Mesut Özil'den çok manidar Cuma paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu söyledi Temel Karamollaoğlu 'devrim' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu söyledi Temel Karamollaoğlu 'devrim' dedi
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan açıklama: Riskli
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan açıklama: Riskli