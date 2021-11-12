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Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı Fethiye'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı Fethiye'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek veya satmak amacıyla yasa dışı ticaret ve depolama" suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U'nun (35) Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının soruşturmasının sürdüğü ülkeye iadesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

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