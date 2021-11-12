Kovid-19 temaslısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinada

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Abone ol

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Özel kalem müdürünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin, yapılan tetkik ve muayeneler sonucu Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve doktorunun tavsiyesiyle, beş gün takip amaçlı karantina süreci uygulamasına karar verilmiştir.

Bu sebeple Sayın Genel Başkanımızın, 13 Kasım Cumartesi tarihli Kayseri ve Malatya İl İstişare Toplantıları, 14 Kasım Pazar tarihli Sivas İl Kongresi, 15 Kasım Pazartesi tarihli (Tokat İl Teşkilatı basına açık il istişare ve Turhal İlçe Başkanlığı binası açılışı programlarına katılımı ve 16 Kasım Salı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapacağı basın toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyururuz” denildi.