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Kovid-19 temaslısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinada

Kovid-19 temaslısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinada

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Özel kalem müdürünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin, yapılan tetkik ve muayeneler sonucu Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve doktorunun tavsiyesiyle, beş gün takip amaçlı karantina süreci uygulamasına karar verilmiştir.

Bu sebeple Sayın Genel Başkanımızın, 13 Kasım Cumartesi tarihli Kayseri ve Malatya İl İstişare Toplantıları, 14 Kasım Pazar tarihli Sivas İl Kongresi, 15 Kasım Pazartesi tarihli (Tokat İl Teşkilatı basına açık il istişare  ve Turhal İlçe Başkanlığı binası açılışı programlarına katılımı ve 16 Kasım Salı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapacağı basın toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyururuz” denildi.

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