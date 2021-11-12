EYT kimleri kapsıyor EYT'liler ne istiyor?

EYT son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yeni açıklamaları araştırıyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi. Açıklama sonrasında yaş sınırı ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte 2021 EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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EYT ile ilgili detaylar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. EYT çalışmalarındaki son durum gündemde yer alıyor. . Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının çıkacağı tarih araştırılıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak?

AK Partili Akbaşoğlu, asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmasından sonra EYT'nin gündeme alınacağını belirterek, şunları söyledi: "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

İktidar partisinden gelen peş peşe açıklamalar sonrası EYT'lile kimleri kapsıyor EYT'liler ne istiyor soruları araştırılıyor. Peki EYT'liler kimleri içeriyor?

EYT kimleri kapsıyor?

EYT sorunu 1999'da DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen ve emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile yaratıldı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi.

Bu yasanın dönemin muhalefet partileri olan Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü ve iptal kararından sonra kademeli bir emeklilik yaşı düzenlemesine geçildi.

EYT'liler ne istiyor?

Emeklilikte yaşa takılanların ana talebi, 1999'da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi. Yani 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmeleri.