Cezaevleri yönetmeliğinden 'çıplak arama' çıkartıldı onun yerine bakın ne getirildi?

Türkiye'de uzun süre tartışmalara neden olan 'çıplak arama' cezaevleri yönetmeliğinden çıkarıldı. Resmi gazetede yer alan yeni yönetmelikte 'çıplak arama' ifadesi 'detaylı arama' olarak değiştirildi.

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Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle 148 maddelik Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 51 maddesinde değişiklik yapıldı.

Türkiye'de hükümlü ve tutukluların çıplak aramaya maruz kaldıkları yönündeki şikayetleri uzun süre yalanlandı. Ancak cezaevleri yönetmeliğinde yer alan ilgili madde bugün değiştirilerek çıplak arama zorlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle hükümlü ve tutuklulara ilk kabulde şüphe üzerine yapılan ayrıntılı aramalara ilişkin "çıplak arama" ibaresi yönetmelikten kaldırılarak yerine "detaylı arama" ibaresi eklendi. Yönetmelikte, arama ve sayımlarda insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesinin esas olduğu vurgulandı.

Yeni yönetmeliğin ilgili bölümünde neler yer alıyor ?

Çıplak aramanın kaldırıldığı onun yerine detaylı arama ifadesinin yer aldığı değişiklikte özetle şu ifadelere yer verildi:

"Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilir."

"Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır. Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması halinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine getirilir.

"Detaylı arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir ve işlem tutanağa bağlanır, tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzası bulunur. Hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağa geçirilir."

"Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır."