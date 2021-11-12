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Çankırı Valiliği Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çankırı Valiliği Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı

ÇANKIRI Valiliği yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastanın bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafını sosyal medyada paylaşılarak 'aşı' çağrısında bulundu.

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Çankırı Valiliği'nin Twitter hesabından, hastanede yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastasının bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada ise "Bu ilaçlar, hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı 1 günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız ‘hayır’ ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin" ifadeleri kullanıldı.

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