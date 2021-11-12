LPG'ye bir zam daha! Pazartesi başlıyor Bir yılda otogaza toplam yüzde 70'lik zam oldu

LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zamın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş gelen zamın ardından 25 kuruş daha zam geliyor. Zam pazartesi gecesi yürürlüğe girecek. Otogazda yıl başından bu yana yapılan zam yüzde 71'e ulaştı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, otogazın birim fiyatına 25 kuruş zam yapılması kararı alındı. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Ekimde de zam yağmuru olmuştu

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,92 TL, Ankara'da 7 TL, İzmir'de ise 7,03 TL civarında bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinde otogaz fiyatı yaklaşık 4,05 TL seviyesindeydi. 11 aydaki zam oranı yüzde 71 oldu.