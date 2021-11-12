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Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 10 milyon 123 bin lira olmak üzere toplamda 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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