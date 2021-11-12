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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan'ı panikletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan'ı panikletti

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" şeklindeki ifadeleri Yunanistan'da paniğe oldu.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına yanıt verdi. Erdoğan, Miçotakis'in göçmen krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığına dair açıklamasına, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür" diyerek tepki gösterdi.

Sözleri Yunan basınında alarma neden oldu

"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında alarma neden oldu. Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor" ifadesini paylaştı.

AB'ye mesaj: Sizin sınırlarınızı koruyoruz

Haberde Yunan sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğu belirtilerek Brüksel'e, "Sizin de sınırlarınızı koruyoruz" şeklinde mesaj verilmeye çalışıldı.

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