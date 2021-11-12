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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı büyüyeceğiz

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır. Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik" diyen Erdoğan, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır. Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.

- Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir.

- Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım'ı bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.

- Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.

- Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır.

- Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz vereceğiz.

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