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Otobüs bozulunca Ümit Milli Futbol Takımımız maça yetişemedi

Otobüs bozulunca Ümit Milli Futbol Takımımız maça yetişemedi

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımımız kafileyi taşıyan otobüsün bozulması nedeniyle yolda kaldı.

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Ümit Milli Futbol Takımımızın kafilesini taşıyan Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüs bozulup yolda kalınca takım maça yetişemedi. Maçın yeni tarihi daha sonra belli olacak.

TFF'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00'de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle Den Dreef Stadion'a henüz ulaşamamıştır. Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup stada ulaşılması sonrasında başlama saati maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir."

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