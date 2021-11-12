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Türkiye 12 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 12 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 219 bin 170'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Kasım 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 164 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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