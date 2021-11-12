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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan doktor tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan doktor tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Aile Hekimi Savaş E. tutuklandı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarında itirafçı olan 2 mahrem imam ile eski askeri lise öğrencisinin beyanlarında adı geçen şüphelilerden birinin Bakırköy'de bir aile sağlığı merkezinde hekimlik yaptığını belirledi.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Aile Hekimi Savaş E.'nin ankesörlü telefon üzerinden 18 defa ardışık arandığını ve güncel yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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