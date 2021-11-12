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Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?

Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?

Sosyal medyada bir Türk vatandaşının Suriyelileri eleştirerek "Muz alamıyorum" dediği videosunun üzerine başlayan Suriyeliler tarafından çekilen muz yeme görüntüleri sonrası yapılan operasyonlarla ilgili açıklama geldi.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklunun, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.

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