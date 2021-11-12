Sırp lider Milorad Dodik: Erdoğan'a söz verdim!

Sırpların bağımsızlık ilan edebileceğini ve bağımsız bir ordu kuracağını söyleyen Bosnalı Sırpların lideri Dodik, yaptığı açıklamalarla Bosna Hersek'te gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'nin devreye girmesiyle Dodik'ten yeni açıklama geldi.

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Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ve bağımsız ordu kuracağını söylemesinin ardından Balkanlar'da yeni bir siyasi krizin fitili ateşlendi.

Devreye Türkiye girdi

Bosna Hersek'te gerilim tırmanırken Türkiye devreye girdi. Başkan Erdoğan Bosnalı liderlerle biraraya geldi. Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik olayların perde arkasını ve Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'daki güçlü etkisini A News'e anlattı.

'Başkan Erdoğan'a sözünü verdim'

Dodik, "Başkan Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, "Bu yıl birkaç kez Başkan Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna-Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlar'daki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı." şeklinde konuştu.

Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini belirtti.