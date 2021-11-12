BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  DÜNYA

Sırp lider Milorad Dodik: Erdoğan'a söz verdim!

Sırp lider Milorad Dodik: Erdoğan'a söz verdim!

Sırpların bağımsızlık ilan edebileceğini ve bağımsız bir ordu kuracağını söyleyen Bosnalı Sırpların lideri Dodik, yaptığı açıklamalarla Bosna Hersek'te gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'nin devreye girmesiyle Dodik'ten yeni açıklama geldi.

Abone ol

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ve bağımsız ordu kuracağını söylemesinin ardından Balkanlar'da yeni bir siyasi krizin fitili ateşlendi.

Devreye Türkiye girdi

Bosna Hersek'te gerilim tırmanırken Türkiye devreye girdi. Başkan Erdoğan Bosnalı liderlerle biraraya geldi. Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik olayların perde arkasını ve Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'daki güçlü etkisini A News'e anlattı.

'Başkan Erdoğan'a sözünü verdim'

Dodik, "Başkan Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, "Bu yıl birkaç kez Başkan Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna-Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlar'daki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı." şeklinde konuştu.

Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
İstanbul İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
İstanbul İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi şoke etti
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi şoke etti
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan cari açık açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan cari açık açıklaması
Türkiye 12 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 12 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ın Meclis'e gönderilen fezlekesi hakkında ilk yorum
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ın Meclis'e gönderilen fezlekesi hakkında ilk yorum
Bakan Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
Bakan Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık
Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık
Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor
Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor