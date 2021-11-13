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Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy sapağında lüks otomobille bariyerlere ok gibi giren Ünlü köpek yetiştiricisi Can Paksoy ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.

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Kaza, 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy sapağı, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Paksoy’un kullandığı 34 CAN 971 plakalı Porsche markalı otomobil, sürücüsü Paksoy direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere ok gibi saplandı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ünlü köpek yetiştiricisi Paksoy’u aracını keserek çıkardı.

Ünlü köpek eğitmeninin bacağı koptu durumu ağır

Lüks otomobil içinde sıkışan Can Paksoy, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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