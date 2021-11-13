Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu.

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Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Pierre, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Tarık Biberovic

AX Armani Exchange Milan: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Ricci 5, Grant 6, Mitoglou 9, Biligha, Daniels

1. Periyot: 3-22

Devre: 20-37

3. Periyot: 29-62

Başantrenör Djordjevic ve Messina'nın açıklamaları

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, ilk çeyrekte sadece 3 sayı bulmalarının mağlubiyette başrol oynadığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Djordjevic, "Bu maçtan sonra ne söylenir gerçekten bilmiyorum. AX Armani Exchange Milan'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Maça çok iyi başladılar. İlk çeyrekte sayı bulamadık. Bu da maçın seyrini belirledi. Böyle bir mağlubiyeti üzerime alıyorum. Çok farklı oynayabilirdik. Çok eksiğimiz vardı. AX Armani Exchange Milan inanılmaz mücadele etti. Enerjimizi toplayıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise 40 dakika boyunca çok iyi performans sergilediklerini aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Messina, "Zor bir deplasmandı. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. Birinci ve üçüncü çeyrekte hücumda çok iyiydik. Bu sezon dış atışlarda iyiyiz. Daha başarılı olmaya çalışacağız. Bizim için iyi bir akşamdı." diye konuştu.