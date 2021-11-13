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Dolar kuru 10 TL'yi ilk kez aştı ekonomistler nasıl değerlendirdi?

Dolar kuru 10 TL'yi ilk kez aştı ekonomistler nasıl değerlendirdi?

Dolar kuru Cuma günü piyasaların kapanması sonrasında tarihi bir zirve olan 10 TL'yi ilk kez aştı. Bu yıl içinde TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25'e ulaştı.

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Dolar kuru, 10 TL seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Doların seyrinde son dönemde ABD'de beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon etkili oldu

ABD'deki yüksek enflasyon ve faiz artışı gelişmekte olan ekonomileri vurdu

ABD'de faiz artışları, dış borcu fazla olan Türkiye gibi gelişen ekonomilerden fonların çekilmesi sonucunu doğuruyor.

Faiz indirimi beklentisi artışta bir diğer etken

Reuters'ın anketine katılan, ekonomistler ve finansçılar gelecek hafta yapılacak toplantıda, faizlerin 100 puan daha düşürülmesini bekliyor. Türkiye Merkez Bankası, Eylül ayından bu yana, politika faizlerini 300 puan azalttı. 

'Bu tüketimi boğacak bir politikadır'

Prof. Dr. Selva Demiralp, dolar 10 TL'ye henüz ulaşmadan Reuters haber ajansına şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kuru düşük tutarak, net ihracat artar mı? Bununla ilgili ciddi soru işaretleri var benim kafamda. Türkiye ekonomisi, ithal ara malına dayalı üretim yapısına sahip bir ekonomi. Yani siz daha fazla ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapmak zorundasınız. İçeride düşük kurun, enflasyona geçişkenlik etkisi olduğu için, düşük faiz politikası esasen Türkiye'de enflasyonu düşürmeyecek, artıracak ve tüketimi boğacak bir politikadır"

Bakan Elvan'ın dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de Cuma günü yaptığı değerlendirmede, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumların doğru olmadığını savundu.
Lütfi Elvan, "Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.

"Faizleri düşürmeye devam ederse liradaki düşüş devam edecek"

Yine Reuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz boyunca iyi bir görünüm vermiş olabilir ama bu şu anda liradaki düşüşü engellemeyecek. Özellikle de Merkez Bankası faizleri düşürmeye devam ederse" değerlendirmesini yaptı.
Ekonomistler görüşlerini Twitter hesaplarından paylaşıyor:

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