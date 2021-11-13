BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, arızalanan şehirlerarası otobüsün yolcuları, 20 saat yolda mahsur kaldı. 20 saat boyunca mağdur edildiklerini belirten yolcular, otobüsün tamir edilmesinin ardından yollarına devam ederken, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Abone ol

Dün gece yarısı Antalya- Şırnak seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, iddiaya göre, Anamur ilçesinde arızalandı. Motor arızası veren otobüsün şoförü, aracı Antalya- Mersin karayolu üzerinde boş bir akaryakıt istasyonuna çekerek, yolcularla birlikte tamirciyi beklemeye başladı.

Ancak zamanın ilerlemesine rağmen firmanın başka bir otobüs göndererek kendilerini aldırmadığını belirten yolcular, valiz ve eşyalarıyla mağdur edildiklerini söylediler.

Suç duyurusunda bulundular

Tamircinin gelmesi ve tamir süresi boyunca boş akaryakıt istasyonunda 20 saat mahsur kaldıklarını belirten yolculardan Osman Damar, 25 yolcu ile Anamur Cumhuriyet Savcılığı'na giderek firma hakkında suç duyurusunda olduklarını aktardı. Yolcular, 20 saatin ardından otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
İstanbul İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
İstanbul İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan doktor tutuklandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan doktor tutuklandı
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi şoke etti
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi şoke etti
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan cari açık açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan cari açık açıklaması
Otobüs bozulunca Ümit Milli Futbol Takımımız maça yetişemedi
Otobüs bozulunca Ümit Milli Futbol Takımımız maça yetişemedi