İşte Başak Cengiz'i katleden katilin ilk fotoğrafı! Kanlı kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış!
İSTANBUL Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katilin, elinde kanlı kılıçla yarım saat sokaklarda dolaştığı ortaya çıktı. Katilin bugüne kadar yüzünü gösteren fotoğrafı hiç ortaya çıkmamıştı. İşte Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un ilk fotoğrafı...
İstanbul Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında arkasından yaklaşıp samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz’un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan cinayeti işledikten sonra elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı. Öte andan sosyal medyada Can Göktuğ Boz'un neden hiç fotoğrafının olmadığı tartışılıyordu. O tartışmayı bitirecek fotoğraf ortaya çıktı. İşte katilin fotoğrafı...
Ataşehir'de samuray kılıçlı dehşetten yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ataşehir'de oturduğu sitenin önündeki yola çıkan Can Göktuğ Boz, saat 18.25'te elindeki kılıçla hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'e arkadan saldırdı.
Genç kadını kılıç darbeleriyle katleden katil Can Göktuğ Boz'a çevredekiler engel olmak istedi. Ancak elindeki kılıç nedeniyle yanına yaklaşamadı. Genç mimar Başak Cengiz'i katleden saldırgan koşarak yolun karşısına geçerek uzaklaştı.
Elinde kanlı kılıçla yarım saat Ataşehir'de dolaşmış!
Güvenlik kamerası kayıtlarındaki saate göre saldırgan oturduğu siteye ise yaklaşık yarım saat sonra döndü. Saat 18.56'da siteye dönen Can Göktuğ Boz'un elinde yine kılıç olduğu görülüyor. Katilin, elinde kanlı kılıçla yarım saat Ataşehir'de dolaştığı ortaya çıktı.