İşte Başak Cengiz'i katleden katilin ilk fotoğrafı! Kanlı kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış!

İstanbul Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında arkasından yaklaşıp samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz’un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan cinayeti işledikten sonra elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı. Öte andan sosyal medyada Can Göktuğ Boz'un neden hiç fotoğrafının olmadığı tartışılıyordu. O tartışmayı bitirecek fotoğraf ortaya çıktı. İşte katilin fotoğrafı...