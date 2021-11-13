BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  GÜNCEL

Türk Konseyi toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'i unutmadı Yıllar önce Menderes karşılamış

Türk Konseyi toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Adnan Menderes'i unutmadı Yıllar önce Menderes karşılamış

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazak sürgününde binlerce Kazak ailesini Anadolu'da karşılayan merhum Başbakan Adnan Menderes'i Türk Konseyi Zirvesi'nde andı.

Abone ol

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini belirterek, Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmak gerektiğini, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde konuştu.

Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini dile getiren Tokayev, "Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız. Bu hepimiz için çok önemli." dedi.

Tokayev, çevre krizinin küresel boyut kazandığı bu dönemde Türk Konseyi'ne üye devletler arasında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

"Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, “Geçen yüz yılın ortasında kader sürgünüyle yollara düşen binlerce Kazak ailesini Anadolu topraklarında kucaklayarak karşılayan Adnan Menderes'i anmadan geçemem." ifadelerini kullandı.

Yeşil teknoloji, akıllı şehirler ve dijitalleşme alanında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyleyen Tokayev, "Türk Devletleri Teşkilatının modern teknoparklar merkezinin kurulmasına ilişkin mesele üzerinde çalışmaya çağırıyorum. Bunun yanı sıra gelecek yıl, bilişim konularında uzman gençlerimizin ortak forumunu düzenlemeyi öneriyorum." diye konuştu.

Adnan Menderes'e teşekkür

Tokayev, ismi zirvenin gerçekleştirildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile birlikte anılan Adnan Menderes'in Türkiye'deki Kazakların hayatında önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Geçen yüz yılın ortasında kader sürgünüyle yollara düşen binlerce Kazak ailesini Anadolu topraklarında kucaklayarak karşılayan Adnan Menderes'i anmadan geçemem. Kazakların burada yerleşmesine, işlerini kurarak köklerini derinleştirmesine imkan sağlayan Adnan Menderes'e Kazakistan halkı adına Allah'tan rahmet ve tüm Türk halkına da içten şükranlarımı iletmek istiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti
Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen iki İsrailli! İlk açıklama İsrail'den geldi onlara göre olay çok başka!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen iki İsrailli! İlk açıklama İsrail'den geldi onlara göre olay çok başka!
Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi Kenan İmirzalıoğlu da şaşırdı
Kan donduran cinayet: Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü
Kan donduran cinayet: Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti
Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi
2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi