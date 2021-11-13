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Şanlıurfa'da ciğerin fiyatı 5 ay önce kilosu 60 lira olan ciğerin fiyatı 100 liraya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da ciğerin fiyatı 5 ay önce kilosu 60 lira olan ciğerin fiyatı 100 liraya çıktı

ŞANLIURFA’da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla fiyat artışının yaşandığı ciğerde, günlük tüketim 6 tondan 2 tona düştü. 5 ay önce kilosu 60 lira olan ciğerin fiyatı, 100 liraya çıktı.

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Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistlerce sabah kahvaltıları da dahil günün her saati tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda yaşanan fiyat artışıyla birlikte talebin azalmasıyla kentte günlük 6 ton olan tüketim miktarı 2 tona geriledi.

Canlı hayvan kesiminin azalmasıyla ortaya çıkan fiyat artışının tüketimin azalmasının önemli etkeni olduğunu anlatan kebapçı Hasan Çiter, "Ciğerde yaşanan fiyat artışı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. Bu durum hem bizleri hem de müşterilerimizi etkiliyor. Öyle ki ciğerin fiyatı, eti geçti" diye konuştu.

Şanlıurfa’da daha önce günlük 6 ton ciğer tüketildiğini ancak kesimin az olması nedeniyle bunun 2 tona düştüğünü anlatan lokantacı Sinan İkiler, "Günlük ciğer tüketimi üçte bire düştü. Bu da fiyatın yükselmesi ve ciğere talebi azalttı" dedi.

İzzettin Saldırıcı ise ciğerin kilosunun 100 liraya ulaştığına dikkat çekerek, "Şu an kuzu ciğerin kilogram fiyatı 100 lira. Canlı hayvan fiyatının yüksek olması nedeniyle kesim az yapıldığından fiyatlarda artış yaşanıyor. Etin kilosu 75 lira ama ciğer 100 liradan satılıyor. Eskiden et pahalı olduğu için herkes ciğeri tercih ediyordu. Ama artık ciğer kebabı lüks oldu" diye konuştu.

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