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Barcelona 38 yaşındaki sağ bek Dani Alves'i transfer etti

Barcelona 38 yaşındaki sağ bek Dani Alves'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i kadrosuna kattı.

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İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.

Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.

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