Galatasaray'da 3 imza 5 yolcu işte kalacak ve gidecek isimler
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Takım bütçesini 48 milyon euroya indiren Sarı-Kırmızılılar'da yüksek maaşı olan futbolcularla yollar ayrılacak. İşte imza atacak ve gidecek isimler...Abone ol
Galatasaray maddi ve sportif açıdan yeniden yapılanıyor. Kolları sıvayan teknik ekip ve yönetim gönderilecek ve kalacak futbolcuları belirledi.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun zam yaparak yeni sözleşme imzalayacak.
Genç futbolculardan Atalay Babacan ile Berk Balaban'ın yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
Mostafa Mohamed: 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisi alınacak.
Gustavo Assunçao: Kiralık sözleşmesi feshedilecek.
Arda Turan: 8 milyon TL kazanıyor, sezon sonunda futbolu bırakacak.
Sofiane Feghouli: Bonuslarla beraber 4 milyon euro kazanıyor. Sözleşme uzatılmayacak.
Fatih Öztürk: 4 milyon TL kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.
Ryan Babel: 2,5 milyon euro kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.