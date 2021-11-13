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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu Covid salgınında ara verilen turlar başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu Covid salgınında ara verilen turlar başlıyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından 'Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' notuyla paylaştığı mesajında, "Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '3 gece 4 gün' olarak düzenlenecek ziyaretlerde, 2 ayrı konaklama türü olacak. Her 2 konaklama türünde de yolculara 3 öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olanlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek. Ayrıca Kudüs ziyaretlerine katılacak olanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Tura katılacaklar ilgili makamlarca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak.

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