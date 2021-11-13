Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Türkiye'deki çocuklar için uyardı: Tehlike geçmiş değil

Uluslararası Pediatri Kurumu IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu koronavirüs salgınında tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayarak çocuk vakalarına karşı uyardı.

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Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, okulların ara tatile girmesiyle beraber özellikle öğrencilerin tatilde rehavete kapılıp maske mesafe kurallarını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Uyarıda bulunan Hasanoğlu, "Tehlike henüz geçmiş değil, 1 haftalık tatilde tedbir elden bırakılırsa tatil dönüşü vaka sayıları yeniden tırmanışa geçebilir. Aşısız aileler çocuklarını korumak istiyorsa mutlaka aşılanmalı. Çünkü erişkinler ne kadar aşılı olursa çocuklarımızı da o kadar koruyabiliriz" dedi.

Çocuk sağlığı alanında dünyanın en yetkin kurumlarından biri olan ve dünya çapındaki 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, mevcut verilerin, çocuklarda Kovid aşılarının güvenle uygulanabileceğini gösterdiğini belirterek özellikle Kovid'i ağır geçirme riski olan çocuklar başta olmak üzere, 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasının önerildiğini söyledi.

ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş üzeri çocuklarda kullanımının Mayıs ayında onaylanmasının ardından, Haziran ayından itibaren 12 yaş üzeri çocuklar aşılanmaya başlandı. Mayıs ayında ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 12-15 yaş grubunda Pfizer-BioNtech aşısına onay verdi. Bunun üzerine Danimarka, İspanya, Norveç ve Fransa'da 12 yaş üzerindeki çocukların büyük çoğunluğuna tek doz aşı yapıldı. Almanya'da aşı önce sadece 12-15 yaş arasındaki kronik hastalığı bulunan çocuklara uygulandı. Ancak Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle aşılama, Ağustos'tan itibaren 12 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletildi. İsveç'te 12-15 yaş arasındaki çocuklar, yalnızca akciğer rahatsızlığı, ağır astım ya da başka bir yüksek riskli sağlık durumu mevcutsa aşı kapsamına alındı. Ülkemizde ise 18 Ağustos'ta Kovid aşısı, 15 yaş üstü tüm bireylere yapılmaya başlandı. 12 yaş üstü grupta ise kronik hastalığı olan çocuklar aşı takvimine dahil edildi. Daha sonra ise okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındı.

Çocukları korumak için büyüklerin aşı olması gerekiyor

Prof. Dr. Hasanoğlu, çocukların korunmasında velilerin aşılanmış olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak "IPA, yani Dünya Pediatri Kurumu olarak çocukların eğitim ve öğretimine çok önem veriyoruz. Eğitim hayatının devamlılığı özellikle pandemi döneminde önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Velilerin de bu bilinçle hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü veliler aşılandıkça çocuklarımız daha iyi korunacak. Şimdi Türkiye'de tatile girdik, ara tatil başladı. Tam bu dönemde aşı olmayan tüm velilerimizin, ailelerimizin aşılarını tamamlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz IPA olarak kronik hastalıkları olan yani akciğer enfeksiyonu, diyabet, böbrek hastalıkları, astım gibi ve 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanmasını da öneriyoruz" dedi.

En temkinli İngiltere de çocuklara aşı onayı verdi

Son zamanlarda vaka saylarının yükselmesiyle yeniden gündeme gelen Almanya'da çocuklarda aşılamanın önce kronik hastalığı olan 12-15 yaş grubu çocuklarda uygulanmaya başladığını, ancak Delta varyantının çok hızla yayılması nedeniyle kapsamın genişletilerek 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde kapsamın genişletildiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasanoğlu, çocuklarda aşılanmada daha temkinli ilerleyen İngiltere'de de bu sonbahardan itibaren aşı önerildiğini belirterek "NHS yani onların ulusal sağlık kuruluşu National Health Service, 12 yaş üzerindeki her çocuğa aile onayı ile bir doz, kronik hastalığı olan veya Kovid'e yatkınlık gösteren risk grubu çocuklara ise yine aile onayı ile iki doz aşı önerdi. Ülkemizde bu tatil döneminde velilerimize de bu aşılamaları yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Rehavete kapılırsak tatil dönüşü vaka sayıları daha da artabilir

Aşılamalarla beraber maske ve mesafe konusunda toplumda ciddi bir rehavet oluştuğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, tehlikenin hala devam ettiğini söyledi. Hasanoğlu, "Toplum da biraz bıktı, ama maske hala çok önemli. Özellikle okullar açılınca maske, mesafe, sınıfların havalandırılması, oturma düzeni, bunların üzerinde yeniden durmamız lazım. Öğretmenlerin, servis şoförlerinin, kantincilerin mutlaka aşılanmış olması gerekiyor. Maskelerin çocuklara kesinlikle bir zararı yok. Hem IPA, hem Dünya Sağlık Örgütü, 2 yaşın üzerindeki tüm çocuklara kesinlikle maske kullanımını öneriyor. Üstelik kış şartlarında başka bulaşıcı hastalıklar da söz konusu. Kovid'in üzerine bunlar da eklenirse daha ağır geçebilir. Dikkatli olmamız lazım. Tatilde çocuklarımızın da rehavete kapılmadan korunmayı sürdürmesi lazım. Aksi takdirde okul açıldığı zaman korkarız ki vaka sayıları daha da artacaktır" dedi.