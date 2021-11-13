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Kahve tiryakileri üzülecek son 7 yılın zirvesinde fiyat!

Kahve tiryakileri üzülecek son 7 yılın zirvesinde fiyat!

Kahve tiryakilerini ekonomik olarak zora sokacak üretim sıkıntısı büyüyor. Brezilya'da kuraklık nedeniyle üretim düşerken, Kolombiya'da da aşırı yağmurlar üretime zarar verdi

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Kahve fiyatları, küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle 7 yılın zirvesine çıktı.

Brezilya'dan Vietnam'a kadar küresel tedarik sıkıntıları, olumsuz hava koşulları, navlun sıkıntıları ve gübre maliyetlerindeki artış New York'ta kahve fiyatlarının 7 yılın en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu.

Mart vadeli Arabica kontratları New York'ta yüzde 1.6 artışla pound (453.6 gram) başına 2,1675 dolara çıktı. Fiyatlar son bir yılda yüzde 90'dan fazla yükseldi.

En büyük üreticilerden Brezilya'da kuraklık nedeniyle üretim düşerken, Kolombiya'da da aşırı yağmurlar üretime zarar verdi.

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