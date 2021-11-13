Temel Karamollaoğlu: Torunlarım imam hatip lisesini bıraktı

Temel Karamollaoğlu, "Ben İslamcı değilim Müslüman'ım. Torunlarım bir kısmı yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, imam hatiplerle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Okullarda söylenenler ile uygulananlar arasında farkların olduğunu belirten Karamollaoğlu, torunlarının imam hatipten ayrıldığını söyledi.

Karar TV'ye çıkan Karamollaoğlu gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış politikasına değinen Karamollaoğlu, İslam Birliği'nin hiç gündeme gelmediğini belirterek, İslam Birliği'nin batıda hep tepki topladığını söyledi. Karamollaoğlu, "Herkes İsrail tanımak için kuyruğa girdi. Bunlarla nasıl irtibata geçilebilir. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Seçim ittifakı koalisyon değildir

Ana aktörlerin hepsiyle görüştüğünü belirten Karamollaoğlu, seçim ittifakların koalisyon olmadığını söyledi. Karamollaoğlu ittifaklara ilişkin şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlar altında seçim ittifakı demek koalisyon deme değildir. Şu an seçim ittifakı AK Parti, MHP ile yaptı. Ama sadece Cumhurbaşkanının sözü geçiyor. Bu koalisyon değil. Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli'yi memnun etmek için bir takım kararlarda onun da sözünü dinleyebiliyor. Muhalefette bunun daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç var. Bir numaralı sorun bu"

Torunlarım imam hatip lisesini bıraktı Karamollaoğlu, "Biz inancımızı bazı ibadetlere ve geleneklere hapsettik ama adalet, hoşgörü, liyakat, fikir, düşünme bunlardan uzaklaşıldı" yorumunda bulundu. "Benim bu çıkışımı İslam'a karşı tavır sergileyenler oldu" diyen Karamollaoğlu, "Ben İslamcı değilim Müslüman'ım. Torunlarım bir kısmı yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı" dedi. "Bir yerde uygulama farklı, söylem farklı ise.. Siz adaletten bahsedip zulmederseniz.. O insan, ben Müslüman değilim diyor. Esas sıkıntı burada.." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın bölünmesini doğru bulmuyorum

Millet İttifakı'nın bölünmesini doğru bulmadığının altını çizen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 3. ittifaka sıcak bakmadığını ve riskli bir yol olacağını belirtti. Karamollaoğlu,

"Şu anki duruma göre İttifaklar şuan ki seçim kanununda ve anayasanın bir gereği. İttifak, yapamazsanız bir yere gidemezsiniz. İttifakların tamamı bu sistemin değişmesine yönelik olarak yapılıyor" dedi.

Karamollaoğlu, "İttifak yaptığınız zaman eğer iki blok halinde seçime gidilse iki blok denk oy alsa 300 civarı vekil çıkarır, illerdeki ufak tefek farklılık olur o kadar böyle gidileceğine karşı taraf ikiye üçe bölünse otomatikman yüzde elli olarak kendini koruyan parti diğerlerinden çok vekil çıkarır. Bir araya gelmeden üstesinden gelmek mümkün değil' diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın stratejisi CHP ve Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı adayı konusunda tartışmalar devam ederken, Karamollaoğlu, Akşener'in aday olmayacağım sözünün gerginliği ortadan kaldırdığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı takdir ettiğini sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, "Belli bir kesim ısrarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koymasını istiyor. Diğer partileri yumuşatabilir düşüncesi var. Bundan dolayı Cumhur İttifakı'nın stratejisi sadece Kılıçdaroğlu ve CHP" diye konuştu.

Ortak adayla girilirse iş kolaylaşır

Karamollaoğlu, "Seçime kadar ittifakların şu an belirlenmesini doğru bulmuyorum. Bizim politikalarımız ilkeler bazındadır. Bugünkü sistemin mutlaka değişmesine inanıyorum. Böyle demokrasi olmaz" dedi.

'seçime ortak adayla girilmesi işi kolaylaştırır' yorumunda bulunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki görüşleri üzerine "Seçime yakın isimler ortaya çıkar, karar verilir" diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Bir buçuk sene gibi bir zaman var biraz daha kısa olacağını düşünüyorum, Türkiye'nin daha farklı bir evreye dönüşeceğini, herkesin Türkiye'de huzur için azami çaba göstereceğine inanıyorum. En büyük görev iktidara düşüyor. İktidar, en ufak bir gevşeklik uygularsa, Türkiye kimsenin istemediği bir badirenin içine girebilir. Burada mesuliyet güvenlik güçlerimizin" değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim düşüncesi olmadığını belirten Karamollaoğlu, "2022'nin sonu veya 2023'ün başında seçim beklediğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu'nu takdir ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını taktir ettiğini yineleyen Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun politikaları bir günlük politika değil, "Biz yaptığımız hatalardan dolayı helalleşmeliyiz" sözü en doğru sözdü. Bir insan buna karşı cevap vermezse vebale girer" dedi.

Bahçeli'nin bu mesajı tutmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında 'Muhalefetiz' çıkısı açıklamalarına ilişkin, bu sözlerin öyle bir birlikteliğinin yürümeyeceğinin göstergesi diye değerlendirdi. "Bahçeli'nin bu mesajı tutmaz" diyen Karamollaoğlu, "Ekime kadar Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'dan kopacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü kendi geleceği söz konusu. Bir iktidar kendi içinde muhalefetini de barındırıyor. Bizim istediğimiz muhalefete Bahçeli şimdi varız diyor. Sayın Erdoğan söylenenleri kabul etmiyor, muhalif düşüncelere sahip olmasına rağmen biz ittifak içindeyiz diyor. Bu MHP'nin kaybettiği oyları yeniden toparlaması yönünde bir işaret olabilir" dedi.

Karamollaoğlu, "Erdoğan oy kaybediyor, partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP'de oy kaybediyor. MHP yüzde 7'lerin altına indi. Yüzde 7 baraj koyacaklar, MHP'nin bu barajı geçip geçmeyeceği belli değil. Bir endişe içindeler."dedi.

Erdoğan kendisinden sonra onu görmek istiyor olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi. Karamollaoğlu, Ak sakalın bilge kişi manasına geldiğini ifade ederek, "Genç bir ak sakallı sayılır o zaman. Bir ak sakallı belirlenmiş olması bu sefer oradan gelecek açık olacağı manasına gelir. Bu kişi bilge kişidir. Madem öyle bir vasıf verilmiş Binali Bey'in üzerine büyük sorumluluklar düşer. Sayın Erdoğan, kendisinden sonra onu görmek istiyor da olabilir" dedi.

Herkesle görüşmeye hazırım

Karamollaoğlu sözlerini tamamlarken "Görüşmeye her zaman açığım, herkesle görüşmeyi arzu ederim önemli olan hususlar yeni fikirlere açık olması, biraz daha dinlemesi, hoşgörülü olması" dedi.