Saç dökülmesine mantara karşı birebir kilosU 120 TL

Babasından öğrendiğini Defne Sabunu yapımını eşiyle birlikte sürdüren 4 çocuk babası 59 yaşındaki Züheyir Açıkyol, "Defne Sabunu yapmak için zeytinyağını içine koyup kazanı yakarız. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz" dedi.