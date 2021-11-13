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Eğitimde yeni reform yapılacak mı? Mahmut Özer: Hedeflenen reform değil kalite

Eğitimde yeni reform yapılacak mı? Mahmut Özer: Hedeflenen reform değil kalite

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde hedeflenenin 'reform' değil 'kalite' olduğunu belirtti.

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Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in izlediği politikaya ilişkin açıklamalarını aktardığı bugünkü yazısında, “Bakan Özer’in vurguladığı konulardan ikisi özellikle çok önemli” dedi.
Birincisinin okul öncesi eğitim, ikincisinin de okullar arası imkân farklılıkları olduğunu ifade eden Çakmakçı, mesleki eğitimde 1000 okul projesinin tamamlandığını duyurdu.

Öte yandan Çakmakçı, Bakan Özer’in eğitimde reform ve köklü değişiklikler yerine, kaliteyi sürekli arttırarak fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Çakmakçı, Bakan Özer’in okul öncesi eğitim ile okullar arasındaki imkân farklılıklarına ilişkin açıklamalarını şöyle aktardı:

“Bakan Özer’in vurguladığı konulardan ikisi özellikle çok önemli. Birincisi, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek. Artık, gelişmiş ülkeler eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yüzde 100’e çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Bu, gelir seviyesi ne olursa olsun aynı yaş grubundaki tüm çocukların okul öncesi eğitime erişebilmesi demek. Böylece, okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikler ortadan kalkacak ve çocuklar ilkokula başladıklarında hazır oluşlarında önemli bir fark olmayacak. Aksi takdirde başlangıçtaki fark sürekli büyüyecek ve eğitimin ilerleyen kademelerinde okullar arası başarı farkları olarak önümüze çıkacak.
Bir diğer konu ise okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Şu anda en önemli sorun da bu. Her kademeden tüm okullar aynı imkânlara, aynı altyapıya sahip değil. Bu nedenle bu farkları azaltmak için yapılacak yatırımlar eğitimin kalitesini yükselteceği gibi okulları da imkânları bakımından eşitleyecek demek.”

Çakmakçı, Bakan Özer’in ‘Mesleki eğitimde 1000 okul’ projesiyle ilgili de şu açıklamasını doğrudan aktardı:

“Bir yıl gibi kısa sürede bu projeyle 1000 okula 1 milyar TL’lik yatırım yaptık. Okullarımızı öncelikle bakımdan geçirdik. Fiziki eksikliklerini giderdik. Diğer taraftan 1000 okula 1000 kütüphane, 1000 fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı kurduk. Bine yakın yeni atölye ve laboratuvarlar hazırladık, mevcutlarını güncelledik. Öğrenci ve öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kapsamlı eğitimler düzenledik.”

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