Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesiyle görüştü İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. Aileye ziyarette bulunan Bakan Abdülhamit Gül alacağı ceza ile ilgili açıklama yaptı.

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ATAŞEHİR'de kaldırımda yürürken Can Göktürk Boz tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz’in Ankara’da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Hak ettiği cezayı alacak

Bakan Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğrafları paylaşarak, "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani, hak ettiği cezayı alacaktır." açıklamasında bulundu.