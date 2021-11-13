BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesiyle görüştü İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesiyle görüştü İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi. Aileye ziyarette bulunan Bakan Abdülhamit Gül alacağı ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

ATAŞEHİR'de kaldırımda yürürken Can Göktürk Boz tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz’in Ankara’da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Hak ettiği cezayı alacak

Bakan Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğrafları paylaşarak, "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani, hak ettiği cezayı alacaktır." açıklamasında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte Başak Cengiz'i katleden katilin ilk fotoğrafı! Kanlı kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış!
Foto Galeri İşte Başak Cengiz'i katleden katilin ilk fotoğrafı! Kanlı kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 2023 büyük zafer, 2024 büyükşehir zaferi kutlu olsun
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 2023 büyük zafer, 2024 büyükşehir zaferi kutlu olsun
Yönetmen Metin Günay, Metehan ve Oğuz Kağan'ın hayatını anlatacak projelere hazırlanıyor
Yönetmen Metin Günay, Metehan ve Oğuz Kağan'ın hayatını anlatacak projelere hazırlanıyor
Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Emekli polis, kaybettiği cüzdanı için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Eğitimde yeni reform yapılacak mı? Mahmut Özer: Hedeflenen reform değil kalite
Eğitimde yeni reform yapılacak mı? Mahmut Özer: Hedeflenen reform değil kalite
Temel Karamollaoğlu: Torunlarım imam hatip lisesini bıraktı
Temel Karamollaoğlu: Torunlarım imam hatip lisesini bıraktı
Ahmet Hakan'dan Başak Cengiz'in samuray kılıçla öldürülme olayı için tepki: Beş sonuç doğurmalı!
Ahmet Hakan'dan Başak Cengiz'in samuray kılıçla öldürülme olayı için tepki: Beş sonuç doğurmalı!
THK yangın uçakları için harekete geçildi TUSAŞ ücretsiz yeniliyor yeniden uçacak
THK yangın uçakları için harekete geçildi TUSAŞ ücretsiz yeniliyor yeniden uçacak
İçişleri'nden Eren operasyonu 2 PKK'lı öldürüldü 85 mağara imha edildi Şırnak'ta 2 çobanı öldürmüşler
İçişleri'nden Eren operasyonu 2 PKK'lı öldürüldü 85 mağara imha edildi Şırnak'ta 2 çobanı öldürmüşler
Osmanlı'nın büyük Şeyhülislam'ı Ebussuud Efendi'nin tefsiri yayınlandı
Osmanlı'nın büyük Şeyhülislam'ı Ebussuud Efendi'nin tefsiri yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile TBMM Sanayi Komisyonu üyeleri, TOGG'u ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile TBMM Sanayi Komisyonu üyeleri, TOGG'u ziyaret etti