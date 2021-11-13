Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

Annesinin yargılanmasını istiyorum

Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, "Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için" yazdı.