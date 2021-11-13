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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı nişanlısı sosyal medya paylaşımlarında isyan etti.

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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

Mızrak, Boz'un yakalandıktan sonra yüzünü gizlerken gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi. 

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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı sosyal medyada isyan etti!

Annesinin yargılanmasını istiyorum

Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, "Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için" yazdı. 

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