Yönetmen Metin Günay, Metehan ve Oğuz Kağan'ın hayatını anlatacak projelere hazırlanıyor

Televizyonda yayınlandığı dönemde izleyiciden ilgi gören "Diriliş Ertuğrul", "Deli Yürek" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımların yönetmeni Metin Günay, Türk Cumhuriyetleriyle dizi ve film sektöründe iş birliklerinin önemine dikkati çekerek, iki yıl içinde Metehan ve Oğuz Kağan'ı anlatacak projeleri hayata geçireceğini söyledi.

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Yönetmen Günay, Kazakistan'da Kayı Boyu'na ilişkin yaptığı araştırmaları, Türk Cumhuriyetleriyle kurduğu sektörel bağları ve yakın gelecekte yapmayı hedeflediği projeleri AA muhabirine anlattı.

Günay, kariyerinin ilk dönemlerinde Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesiyle çekilen reklam filmine imza attığını belirterek, "Türk Cumhuriyetleriyle bizim özümüz, dilimiz, geleceğimiz bir. Ben 3-4 yıldır Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ortak neler yapabiliriz diye konuşuyorum. Hatta Nazarbayev bu konularla ilgili makaleler yazdı. Benim hayalim yaptığım dizi ve film projeleriyle Türk toplumlarını bir çatı altında toplamak." ifadelerini kullandı.

"'Metehan'ı ve 'Oğuz Kağan'ı anlatacak projeler yapacağım"

Kazakistan'da keşfettiği mezarlar hakkında bilgi veren Günay şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan'dan bahsederken nasıl 2 devlet tek millet diyorsak, 10 sene sonra 17 devlet tek millet denilsin istiyorum. Tabii bunlar konuşmayla olmaz, eylemle ve üretmekle olur. Yaklaşık 2,5 yıl önce Batı Kazakistan'da sayıları yüzü aşkın mezar keşfettim. Bu mezar taşlarının 5'inin üzerinde Kayı Boyu'na ait simgeler gördüm. Yolu yok, izi yok. Helikopterle tepeden inerek atalarımızın bu mezar taşlarını bulduk. Türkiye'nin ve Kazakistan'ın Kültür Bakanlıklarının görevlendirdiği arkeologların bir araştırma yapması için girişimlerde de bulundum, tam harekete geçilecekti ki koronavirüs salgını başladı."

Bu yıl ilk kez düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin önemine de değinen usta yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, soydaşlarımızla ortak projeler geliştirmek ve birlikte yürümek adına çok önemli ama görüşmelerden daha önemlisi buradan neticelerin çıkmasıdır. Bu festivalin bir slogan cümlesini bulmamız lazım. Ben iki yıl içinde 'Metehan'ı ve 'Oğuz Kağan'ı anlatacak projeler yapacağım. Bu projeleri Türk Cumhuriyetleriyle birlikte yapmak istiyorum çünkü benim derdim soydaşlarımızı bir çatı altında toplamak ve atalarımızı beraber anlatmak."

"'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle 300 milyonluk bir nüfus ayağa kalktı"

Günay, "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle Türkiye'nin kültür aktarımında çıtayı yükseklere çıkardığına işaret ederek, 15 Temmuz'da Diriliş Ertuğrul jenerik müzikleriyle darbecilere karşı nöbetler tutulduğunu, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri aldığı savaşta takımlara ve taburlara dizideki karakter isimlerinin verildiğini dile getirdi.

"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle 300 milyonluk bir nüfusun ayağa kalktığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kocasını kaybeden Müslüman kadının da, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun da gönlüne dokundu bu dizi. Hatta Maduro, bakanlar kuruluna Diriliş Ertuğrul'u izlemeyi mecbur tuttuğunu söyledi. Biz bu diziyle Türkiye'nin reklamını o kadar güzel yaptık ki 3-5 milyar dolar harcasak reklam filmi çeksek bu kadar etkili olmazdı."

Metin Günay, bu zamana kadar yönettiği dizi ve film projelerinde örfi ve ahlaki unsurlara dikkat ettiğine vurgu yaparak, özellikle tarih dizilerinde ataların törelerine sadık kalmak ve onları seyirciye doğru aktarmak gerektiğini de sözlerine ekledi.