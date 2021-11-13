BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  SAĞLIK

Mehmet Ceyhan'dan 3. doz için dikkat çeken uyarı: Yeniden tartışılabilir

Mehmet Ceyhan'dan 3. doz için dikkat çeken uyarı: Yeniden tartışılabilir

Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü herkese koronavirüs için 3. doz aşılamasını başlattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Corona virüsü vakaları tüm dünyada artarken, varyant tartışmaları üçüncü doz aşıya ihtiyacı da gündeme getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* İki doz Biontech/Pfizer aşısının Delta varyantına bağlı belirtili hastalığı önleme oranı % 90'dan genelde % 70'e, 65 yaş üzerinde % 50'ye düşüyor.

* Bu nedenle özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı olanlar 6. aydan itibaren ek doz yaptırmadıkça korunmayabilirler.

* 18-65 yaş arası için ABD'de Simpson paradoksu (dış faktörler nedeniyle yanıltıcı sonuç) olasılığı tartışılıyor.

* Örneğin araştırmanın farklı virüs yoğunluğu veya mevsim dönemlerinde yapılması sonucu etkileyebilir.

* Şu anda ülkemizde çok yoğun virüs dolaşımı olduğundan, bu yaş grubu sağlıklı bireylerin de aşılanması gerekli.

* Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir.

* Ancak aşılama hızımız hâlâ çok yavaş ve maalesef zayıf uyarılar yeterli olmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5-2 yendi
Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5-2 yendi
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Bursa'da kuyumcu soyan şüpheliler ifadelerinde bakın ne dedi?
Bursa'da kuyumcu soyan şüpheliler ifadelerinde bakın ne dedi?
Almanya alarmda vakalar 4 kat arttı Merkel uyardı: Çok zor geçecek ameliyatlar iptal ediliyor!
Almanya alarmda vakalar 4 kat arttı Merkel uyardı: Çok zor geçecek ameliyatlar iptal ediliyor!
Koronavirüs geçirenler tek tek kontrol ediliyor: Yürüyemeyen, görüşü bozulan, kalbi rahatsızlananlar var
Koronavirüs geçirenler tek tek kontrol ediliyor: Yürüyemeyen, görüşü bozulan, kalbi rahatsızlananlar var
Belarus krizinde Türkiye ve THY suçlanıyor İbrahim Kalın'dan tepki
Belarus krizinde Türkiye ve THY suçlanıyor İbrahim Kalın'dan tepki
Bakan Kurum: 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık
Bakan Kurum: 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık
Diyanet kuralı kaldırdı camilerde sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı
Diyanet kuralı kaldırdı camilerde sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi iptalini hukuka aykırı buldu
Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi iptalini hukuka aykırı buldu