Mehmet Ceyhan'dan 3. doz için dikkat çeken uyarı: Yeniden tartışılabilir

Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü herkese koronavirüs için 3. doz aşılamasını başlattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir" ifadelerini kullandı.

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Corona virüsü vakaları tüm dünyada artarken, varyant tartışmaları üçüncü doz aşıya ihtiyacı da gündeme getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* İki doz Biontech/Pfizer aşısının Delta varyantına bağlı belirtili hastalığı önleme oranı % 90'dan genelde % 70'e, 65 yaş üzerinde % 50'ye düşüyor.

* Bu nedenle özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı olanlar 6. aydan itibaren ek doz yaptırmadıkça korunmayabilirler.

* 18-65 yaş arası için ABD'de Simpson paradoksu (dış faktörler nedeniyle yanıltıcı sonuç) olasılığı tartışılıyor.

* Örneğin araştırmanın farklı virüs yoğunluğu veya mevsim dönemlerinde yapılması sonucu etkileyebilir.

* Şu anda ülkemizde çok yoğun virüs dolaşımı olduğundan, bu yaş grubu sağlıklı bireylerin de aşılanması gerekli.

* Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3. Doz gerekliliği yeniden tartışılabilir.

* Ancak aşılama hızımız hâlâ çok yavaş ve maalesef zayıf uyarılar yeterli olmuyor.