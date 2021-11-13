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Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5-2 yendi

Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5-2 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı.

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Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve milli takımlarda bulunan oyuncularının forma giyemediği müsabakayı 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram atarken, Bursaspor'un gollerini ise İsmail Yüksek ve Elton Acolatse kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ilk yarısında yediği hatalı gol nedeniyle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi. İlk yarının son bölümünde Bursasporlu futbolcu Elton Acolatse ile çarpışarak sakatlık da geçiren İsmail Çipe, ikinci yarıda yerini Fatih Öztürk'e bıraktı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.

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