Fatih Altaylı doların 10 liraya çıkışıyla vurdu: İyimser olun 10 cent 1 TL Buna inanıp sevinen çıkmazsa da namerdim!

Doların 10 lira olmasını köşesine taşıyan Fatih Altaylı, hükümet yanlısı medyanın 10 cent 1 TL demeye başlayacağını söyleyerek "Buna inanıp sevinen çıkmazsa da namerdim." dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı "İyimser olun 10 cent 1 TL" başlıklı yazısında doların 10 liraya fırlamasını eleştirdi. Hükümet yanlısı medya tarafından 10 cent için 1 TL denilmeye başlanabileceğini söyleyen Altaylı buna inananların olacağını söyleyerek "Sizler “Ama ihracat artıyor” diye kandırılırsınız ama ihracata üretim yapan işçinizin maaşı Bangladeşli işçi seviyesine geriler." dedi. İşte Altaylı'nın o yazısı:

Çoktan kasıt nedir bilmiyorum ama “Dolar 10 lira olacak diyorlar ya çok beklersiniz çok” denmesinin üzerinden bana göre çok da geçmeden dolar 10 TL’yi geçti.

Şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Bekleniyor muydu? Tabii bekleniyordu!

Elinizde kullanacak silah kaymayınca, daha doğrusu silahlar satılınca, elde kalan tek silahın kullanılmasına izin verilmeyince elbette ki dolar ordusu gelir üzerinizden geçer. Kimse de şaşırmaz.

Üç beş yüksek borçlu müteahhit dışında kimse de bundan memnun olmaz. Sizler “Ama ihracat artıyor” diye kandırılırsınız ama ihracata üretim yapan işçinizin maaşı Bangladeşli işçi seviyesine geriler.

Sana ne maaşını dolarla mı alıyorsun diyen zihniyet, yap işletle üç beş müteahhite yaptırılan otoyolların, köprülerin garanti ödemelerinin dolar cinsinden olduğunu unuttuğunu zanneder, o müteahhitlere ödemelerin TL karşılığı uçar gider. TL cinsinden maaşlar ise olduğu yerde kalır.

Tüm bunlardan daha vahim olan ise bu durumun farkında olunmaması ya da umursanmamasıdır.

Dolar, Euro ve Sterlin üçlüsünün ilk kez birlikte 10 TL barajının üzerine çıkmasından "triple double" yaptık diye övünme yapı çıkarırlar mı bilmiyorum ama muhtemelen hükümet yanlısı medya vatandaşa şöyle demeye başlar:

“10 cent 1 TL”

Buna inanıp sevinen çıkmazsa da namerdim. Vallahi de çıkar, billahi de çıkar! Ama hatırlatayım yarın öbür gün cent yakmak isterseniz. Kağıt cent yok. Zor yakarsınız.