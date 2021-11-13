Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücret önerisini açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret yüzde 40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır" ifadesini kullandı.

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Asgari ücret görüşmelerine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, asgari ücret tartışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Destici, " Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir.” ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.