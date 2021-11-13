Kalben evli mi boşandığı eski eşi Berkant İncesaraç kimdir?

Şarkıları ve şarkılarına kattığı yorumu ile sevilen şarkıcı Kalben hem özel hayatı hem de sanat hayatı ile merak edilen isimlerden oldu. 36 yaşında olan Kalben aslen İskenderunlu. 8 yaşında müzikle tanışan Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç'tır. 2016 yılında Berkant İncesaraç ile evlenen Kalben'in evliliği 2 yıl sürdü. Kalben eski eşine 65 bin lira ödedi.

Abone ol

Buğulu sesi ve kendine has tarzı ile sevilen şarkılarını seslendiren Kalben aynı zamanda söz yazarı. Bilinen birçok şarkıda Kalben'in imzası var. Aslen İskenderunlu olan Kalben, 36 yaşında. 8 yaşında ilk kez müzikle tanışan Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç'tır. Bir kez evlilik yapan 36 yaşındaki Kalben 2016 yılında Berkant İncesaraç ile evlendi fakat evlilikleri 2 yıl sürdü.

Tam ismiyle Kalben Sağdıç 17 Ocak 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 35 yaşındaki müzisyen ve söz yazarı olan Kalben son yılların popüler isimlerinden biri.

Kalben hayatı: Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

KALBEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Stüdyo albümleri

Kalben (2016)

Sonsuza Kadar (2017)

Kalp Hanım (2020)

EP'leri

Aşk Çeşmesi (2019)

Single'ları

"Geri Dönme" (Cem Adrian ile birlikte) (2018)

"Yaşamak Var Ya" (2018)

"Kuşlar" (2018)

"Günaydın" (2019)

Perişahı'nın Kızı (2020)