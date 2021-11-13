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Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz'in katili için sert tepki! Akli dengesi bozuk nitelemesine 'bahane' dedi

Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz'in katili için sert tepki! Akli dengesi bozuk nitelemesine 'bahane' dedi

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz için MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Cinayeti işleyen Can Göktürk Boz için akli dengesi bozuk denilmesini 'bahane' olarak nitelendirilerek "Cinayetin perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz için açıklama yaptı. Bahçeli katil Can Göktürk Boz için de akli dengesi bozuk açıklamasının yapılmasını eleştirerek, "Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum." dedi.

İşlenen cinayetin takipçisi olacağını vurgulayan Devlet Bahçeli "Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum." dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi:

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

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