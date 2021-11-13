Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan’a tepki gösteren Erdoğan, “Şehitlere, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz gereken cevabı verecek.” diye seslendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin erken seçim çağrısıyla ilgili, "Kalkıyorlar erken seçim, erken seçim. Sizden bir şey olmaz" dedi. Muhalefetin yatırımlara karşı tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Vidalarını sıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biga'ya ilk geldiğimizde karşımda 10 kişi vardı. Vehbi Bey vardı rahmetli, onunla yola çıkmıştık. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye...

Osmanlı döneminde askerler Biga'da toplanıp yola çıkıyordu, biz de buradan yola çıkıyoruz. Ülkemizin bu güzel beldesini, şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Özel sektörün yatırımlarını da destekliyoruz. Bugün yapacağımız açılışla Çanakkale'nin geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz.

Millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstereceğiz.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nin bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan kini bitmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiyatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı.

Kanal İstanbul tepkisi

Ana muhalefet, yavru muhalefet Kanal İstanbul'u yaptırmayacakmış. "Sakın ha Kanal İstanbul için gelmeyin" diyorlar. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Siz ne kadar zavallısınız? Bunlar devlet yönetmekten de bihaber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır.

Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Ama bizim bu millete aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor.

Eskiden fırtınada karşıdan karşıya geçilmiyordu ama şimdi 6 dakikada geçeceğiz. Modern olmak, medeni olmak budur. Utanmadan da sıkılmadan da bu köprüyü kullanırlar. Kullansınlar. Biz, bize hakaret edene de etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz.

"Bunların da vidalarını sıkacağız"

Bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, havasını soluyanların böyle davranmasını kabul edemeyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin yerleştirme törenine katıldık. Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle beraber sıkacağız. 2023'te sıkacağız Cumhur İttifakı olarak.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI Kalkıyorlar erken seçim erken seçim. Sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz.

"Meydan okuyorum..."

Çanakkale'den meydan okuyorum. Bu mankurtlar da iplerini ellerinde tutanlar da ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepki

Şehit yakınına küfür etmeyi olgunlukla karşılayanlar sokağa çıkamaz hale gelecek. Şehitlerimize saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere fezlekeyi Meclis'e gönderdik. Eğer taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz diye millete savurmaksa o yumrukları millete değil gelin gücünüz yetiyorsa bize sallayın.

Akşener'in hakaret dolu sözleri

Sen bir partinin lideri olarak, bayansın bayan. Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın? Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin?