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TBMM Başkanlığı'ndan İsmail Kahraman'a makam aracı tahsis edildi iddiasıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan İsmail Kahraman'a makam aracı tahsis edildi iddiasıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanlığı, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir aracın tahsis edilmediğini açıkladı. Açıklamada, "Eski Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir" denildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a Audi marka makam aracı tahsis edildiğini iddia etti.

Tanal'ın paylaşımına jet hızıyla yanıt geldi. Önce Karaman'ın danışmanı ardından TBMM'den açıklama geldi.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"Paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır"

Açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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