Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor

Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin açıklamalar yapan başkan Ali Koç, Mesut Özil'e de uyarılarda bulunarak, "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor" demişti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mesut Özil'e uyarıda bulunarak Fenerbahçe'ye konsantre olması ve ticari işleri bırakması gerektiğini söylemişti. Avrupa'da geniş yankı uyandıran sözler manşetlere taşındı.

Milliyet'in derlerdiği habere göre; Almanya'da yayın yapan spor sitelerinden sport1, Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. Haberin detayında "Fenerbahçe'ye gelişi coşkuyla kutlanan Mesut Özil bu kez Ali Koç tarafından eleştirildi. Ali Koç,



Eski günlerinden çok uzak

İspanya'nın önde gelen sitelerinden Mundo Deportivo da Ali Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'i uyandırma çağrısında bulundu" başlığını kullanan site haberin detayında ise "Mesut Özil artık sahadaki futboluyla değil saha dışı olaylarla gündeme geliyor. Alman futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri eski günlerinden çok uzak" ifadeleri kullanıldı.

"Mesut özil beklenen performansından çok uzakta"

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail sitesi Ali Koç'un Mesut Özil'e ticari ilişkilerinin bitirilmesini söylediğini manşete taşıdı. Haberde "Ali Koç, Mesut Özil'e sahaya odaklanması gerektiğini belirtti. Bu sezona iyi başlayan Mesut Özil yine de beklenen performansından çok uzakta" sözleri kullanıldı.

Goal İngiltere, Ali Koç'un Mesut Özil'e sahaya odaklanması konusunda sert bir mesaj gönderdiğini manşete taşıdı. Haberin detayında "Mesut Özil'in işleri Arsenal'den ayrıldığı günden beri yolunda gitmiyor." denildi.

"Ali Koç, Mesut Özil'i çok sert eleştirdi"

Londra merkezli spor sitesi Football London, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'e acımasız bir tavsiyede bulunduğunu okuyucularına aktardı. Haberde "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in sahaya odaklanmamasını çok sert eleştirdi. Özil, çocukluktan beri desteklediği kulübün başkanı tarafından canlı yayında eleştirildi." denildi.