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Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne araçla gelen saldırganlar, galerinin içinde bulunanlara kurşun yağdırdı.

Saldırıda baba, oğul ve bir akraba hayatını kaybetti
Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Husumet vardı iddiası
Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

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