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Çamaşır makinesine giren çocuk, annesi fark etmeyip çalıştırınca hayatını kaybetti

Çamaşır makinesine giren çocuk, annesi fark etmeyip çalıştırınca hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin çocuğu fark etmeyip makineyi çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

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Oğlu Mert Erdoğan'ın (5) çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırdı.

Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert'i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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