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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 501’e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 501’e yükseldi

Son 2 gün içerisinde Bartın'da eczacı Ali Ünsan Keskiner ve Bursa'da eczacı Ahmet Uysal, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 501’e çıktığını açıkladı.

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Bartın ili Kozcağız beldesinde ikamet eden ve Keskiner Eczanesi'nin sahibi Ecz. Ali Ünsan Keskiner, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, “Bartın'da uzun yıllar eczacılık hizmetinde bulunmuş Ecz. Ali Ünsal Keskiner'i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına, üyesi olduğu Zonguldak Eczacı Odasına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Bursa'da ise Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren eczacı Ahmet Uysal Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bursa Eczacı Odası'nın açıklamasında, “Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren Kafkas Eczanesi sahibi ve mesul müdürü meslektaşımız Ecz. Ahmet Uysal'ı Covid-19 mücadelesinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm eczacılık camiasının başı sağolsun” denildi.

Yaşamını yitiren 2 eczacı için başsağlığı mesajı paylaşan Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 501'e çıktığını açıkladı.

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