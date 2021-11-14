Çorlu'da 20 yaşındaki genç anne ve babasını tabancayla öldürüp, intihar etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde annesi Nurhan (57) ile emekli astsubay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

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Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Babasının beylik silahıyla katliam yaptı

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede doktorlar kurtaramadı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.