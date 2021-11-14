Kerem Aktürkoğlu: Takım olarak çok iyi oynadık

Kerem Aktürkoğlu, Cebelitarık maçının ardından, "Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz." dedi.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenen Milli Takım 'da ilk golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“800. GOLÜ ATTIM”

Kerem'in açıklamaları şöyle;

"800. golü attım, ben de yeni öğrendim. Takım olarak çok iyi oynadık. Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz. Burak Ağabey sağ olsun bugün bizim için oynadı, hepimize asist yaptı."