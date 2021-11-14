10 lira olan dolar bir anda 2 lira düşer! Durmuş Yılmaz'ın 25 lira sözleri olay

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 10 liraya çıkan doların nasıl düşeceğine dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası'na güven veren bir ismin atanması halinde doların ilk etapta 2 lira düşeceğini, hükümetin değişmesi ile de inişin hızlanacağını söyledi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'dan 10 liraya çıkan doların nasıl düşeceğine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası'na güven veren bir ismin atanması halinde doların ilk etapta 2 lira düşeceğini, hükümetin değişmesi ile de inişin hızlanacağını söyledi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Dolar daha ne kadar çıkar bilmiyorum ama...

- Kurun daha ne kadar çıkacağını bilemem, ama nasıl düşeceğini biliyorum.

- Merkez Bankasına piyasaya güven veren, iktidardan bağımsız bir başkan gelirse dolar hemen aynı gün 2 lira birden düşer. Sonra da yönünü aşağı çevirir.

Benim kafamda doları düşürecek 3 isim var

- Benim kafamda bu tarife uygun 3 kişi var. Tabi bunun için seçimin olması, hükümetin değişmesi ve iktidara bizim gibi Merkez Bankası bağımsızlığını şart gören bir partinin gelmesi gerekiyor.

Kurbağanın ısınan suda ağır ağır ölmesi gibi ölüyoruz

Dalgalı kur uygulandığı için geçmişteki gibi sert şokların yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, “Kurbağanın ısınan suda ağır ağır ölmesi gibi ölüyoruz ama bir türlü dibi göremiyoruz. Eğer dalgalı kur rejimi olsaydı şimdiye kadar onlarca yazar kasa atılmış olurdu. Bu durum yönetimi rehavete düşürüyor, alınması gereken tedbirler alınmıyor, halk fakirleşiyor, emek ucuzluyor" diye konuştu.

Dolar 25 lirayı bulur mu?

"Nerede duracağız?" diye soran Durmuş Yılmaz şöyle devam etti: "1 dolar eşittir 1 TL'den başladık; 2 TL, 3 TL, 5 TL, bugün 10 TL. Yarın nerede olacak? Hangi noktaya geldiğimizde rekabetçi kur tanımına ulaşacağız, 15 mi, 12 mi, 10 mu, 20 mi, 25 TL mi? Bu bir kanama ve kanama devam ediyor. Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak, diye düşünülüyor. Doğru, kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?”

Bir süre sonra dayanılmaz hale gelecek

Zaten dayanılmaz hâlde olan hayat pahalılığının bir süre sonra daha da artan enflasyon nedeniyle katlanılamaz, dayanılamaz hale geleceğini de belirten Yılmaz, hükümetin bu noktadan sonra U dönüşü yapıp faizleri artması gerekenden de fazla artırmak zorunda kalacağını, hükümete güvenip ithal ikameci yatırım yapanların yatırımlarının çöp olacağını anlattı.